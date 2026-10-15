Деньги могли пропасть полностью: кемеровское УФАС разоблачило рекламу банка

Кемеровское УФАС разобралось с рекламой в приложении банка и признало её ненадлежащей. Об этом сообщили в ведомстве.

По их данным, компания ООО "Поток.Диджитал", которая является партнёром банка, разместила в приложении баннер. В нём обещали: "Краудлендинг с системой "Поток". Зарабатывайте от 26% на займах малому бизнесу".

Проверка выявила несколько нарушений.

– В рекламе не был указан адрес сайта, на котором оператор инвестиционной платформы размещает полную информацию об услуге, – отметили в Кемеровском УФАС.

Также организация не предупредила, что такие договоры – высокорискованные. И что деньги могут пропасть полностью.

Кроме того, сама формулировка про 26% вводит людей в заблуждение. Она как бы гарантирует доход. Хотя на момент подписания договора такую доходность определить нельзя.

УФАС признало компанию нарушителем. Теперь её ждут меры по КоАП.