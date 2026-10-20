"Ты странно пахнешь": забавный эксперимент с ИИ показал, что нейросеть не заменит хозяина

Технологии шагнули далеко вперед: теперь с помощью смартфона можно попытаться узнать, что чувствует питомец. Приложение с искусственным интеллектом анализирует текстовое описание собаки и выдает "диагноз". Корреспондент КП-Новосибирск проверила одну из таких программ на французском бульдоге по кличке Пепси – и выяснила, что "умная" система часто ошибается, а кинологи считают ее бесполезной.

В случае с семилетней Пепси программа пришла в восторг: по ее меркам, у пса "образцовые отношения" с хозяином. Режим, прогулки, контакт с детьми и прививки нейросеть оценила как уровень пятизвездочного отеля.

Дальше "умная машина" разобрала характер. Сон на своей лежанке, по мнению ИИ, означает четкое понимание своего места и безопасность. А подушка, на которую собака забирается только с разрешения, – это "особый случай для важной гостьи". Отсутствие рвения на утреннюю прогулку программа объяснила породной особенностью: французские бульдоги не жаворонки. Единственные минусы, которые нашла нейросеть, – любовь воровать игрушки и страх перед пылесосом.

Когда у программы спросили, что бы собака сказала первым делом, если бы умела говорить, ответ оказался предсказуемым для владельцев: сначала "ты странно пахнешь", а уже потом просьба дать вкусняшку. По мнению ИИ, для пса запах – это первичная информация о мире, поэтому после тщательного обнюхивания хозяина ждет подробный отчет.

Самым забавным оказался тест на расшифровку лая. Пепси, как назло, не любит просто так подавать голос. На команду "голос" она молчала, а программа выдала: "Либо она вас не слышит, либо звуков недостаточно". Когда же в ход пошел главный раздражитель – пылесос – и собака залилась лаем, нейросеть вынесла вердикт: "Я не могу различить, что говорит ваша собака".

Не лучше обстоят дела и с анализом по камере. Сначала система решила, что пес "грустит, хочет спать и немного отстранен". Но в следующем скане выдала: "ГНЕВ". При этом собака только что поела и пребывала в полнейшей нирване. Радость система тоже иногда считывала, но работало это по принципу гороскопа: иногда в точку, иногда мимо.

– На самом деле, искусственный интеллект может дать какую-то рекомендацию, общими фразами преподнести ту или иную информацию, какая есть в сети. Но каждая собака индивидуальна, и равнять всех под один шаблон нельзя. Более того – может быть опасным, если вы поверите искусственному интеллекту, а вашему питомцу на самом деле нужна помощь, – уверен кинолог с 22-летним стажем Сергей Голик.

По словам специалиста, даже прожив с собакой полжизни, не каждый владелец может понять, что она хочет и почему. Поэтому ИИ – точно не помощник в этом вопросе. Гораздо важнее знать реальные сигналы. Если собака вытянулась вперед, уши и хвост как струна – она насторожена. Прижала уши и хвост, прижимается к земле – испугалась. Лает и прячется за хозяина – предупреждает об угрозе. Оставаясь дома одна, воет – зовет "стаю", то есть хозяина. А если питомец вялый, а глаза тусклые – нужно срочно обратиться к ветеринару.