Кемеровчанин крушил ножом квартиру бывшей, пока её ребёнок играл в компьютер

В Рудничном районе Кемерова разгромили жильё 40-летней матери-одиночки, которая воспитывает 10-летнего сына, сообщает областное МВД.

Горожанка пояснила, что её бывший заявился, когда её не было дома, и устроил ужасный погром: вонзил кухонные ножи в телевизор, планшет, холодильник и мульварку. Также хозяйка не нашла свой паспорт.

Ужаснуло женщину и то, что, с её слов, в тот момент дома был её ребёнок – он увлечённо играл в компьютерную игру в наушниках и ничего не слышал.

Стражи порядка поймали подозреваемого – 39-летнего кемеровчанина, с которым женщина порвала месяц назад.

– Накануне в состоянии алкогольного опьянения злоумышленник пришёл в гости к кемеровчанке, однако той не было дома. Воспользовавшись тем, что дверь в жилище оказалась не заперта, подозреваемый прошёл в квартиру, повредил имущество и забрал паспорт, – сказали в полиции.

Документ злоумышленник бесцеремонно порвал и выкинул.

Общая сумма ущерба приблизилась к 50 000 рублей. На мужчину завели уголовные дела об умышленном уничтожении чужого имущества и документов.

Любителю вонзать ножи во что-то ценное грозит до двух лет колонии. Женщина также может потребовать компенсации.