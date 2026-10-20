Кемеровчанин крушил ножом квартиру бывшей, пока её ребёнок играл в компьютер

Накануне в Кемерове произошёл ужасающий случай: горожанин ворвался в чужую квартиру и стал всё пронзать ножами. Тем временем в одной из комнат спокойно играл в компьютер школьник.
В Рудничном районе Кемерова разгромили жильё 40-летней матери-одиночки, которая воспитывает 10-летнего сына, сообщает областное МВД.
Горожанка пояснила, что её бывший заявился, когда её не было дома, и устроил ужасный погром: вонзил кухонные ножи в телевизор, планшет, холодильник и мульварку. Также хозяйка не нашла свой паспорт.
Ужаснуло женщину и то, что, с её слов, в тот момент дома был её ребёнок – он увлечённо играл в компьютерную игру в наушниках и ничего не слышал.
Стражи порядка поймали подозреваемого – 39-летнего кемеровчанина, с которым женщина порвала месяц назад.
– Накануне в состоянии алкогольного опьянения злоумышленник пришёл в гости к кемеровчанке, однако той не было дома. Воспользовавшись тем, что дверь в жилище оказалась не заперта, подозреваемый прошёл в квартиру, повредил имущество и забрал паспорт, – сказали в полиции.
Документ злоумышленник бесцеремонно порвал и выкинул.
Общая сумма ущерба приблизилась к 50 000 рублей. На мужчину завели уголовные дела об умышленном уничтожении чужого имущества и документов.
Любителю вонзать ножи во что-то ценное грозит до двух лет колонии. Женщина также может потребовать компенсации.