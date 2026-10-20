В Кузбассе мигрант за рулем автобуса покалечил пешехода и спрятался на 6 лет

ДТП произошло в феврале 2020 года на перекрестке улиц Разведчиков и Герцена в Новокузнецке. Водитель автобуса сбил 54-летнего мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Следствие установило, что водитель не выбрал безопасную скорость, не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу пешеходу. В результате аварии мужчина получил тяжкий вред здоровью.

После ДТП в отношении мигранта возбудили уголовное за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью. Однако он скрылся и был объявлен в розыск.

Задержать его удалось только весной 2026 года.

– Весной 2026 года сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого на границе с соседним государством и доставили в Новокузнецк, – сообщает полиция Кузбасса.

Мужчину посадили под стражу, а дело направили в суд. Максимальное наказание по статье – до двух лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Кемерове автомобилистка влетела в толпу людей – в соцсетях опубликовали видео.