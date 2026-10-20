Осколки на тротуаре и разбитый пандус: в Новосибирске жалуются на заброшку

В Новосибирске вновь поднялась волна негодования из-за заброшенного недостроя "Подсолнух-2" на улице Ватутина рядом с площадью Маркса. На этот раз горожан обеспокоили мусор, битое стекло и поврежденный пандус возле здания.
По словам местных жителей, вокруг заброшенного здания выбиты стеклопакеты, а территория никак не огорожена. Из-за этого мусор и осколки разлетаются по пешеходной дорожке и проезжей части, создавая реальную опасность для людей и автомобилей.
– Молодые мамы с колясками и детьми ходят прямо по битому стеклу, а машины на проезжей части ловят стекло колесами, – написал в соцсетях местный житель.
Он призвал ответственные службы убрать мусор и осколки до наступления снегопадов. По мнению горожанина, если собственник не в состоянии содержать территорию в порядке, город должен взять это на себя.
На плачевное состояние участка обратила внимание и другая жительница левобережья. В разговоре с корреспондентом Om1 Новосибирск она отметила, что еще в 2023 году недострой выглядел не так запущенно, а сейчас женщина опасается ходить мимо.
– Там есть проезд между "Подсолнухом" и "Миротелем". Пандусы были поломаны с обеих сторон. Но "Миротель" его починил, а мне администрация ответила, что ремонт тротуара на ул. Ватутина в этом году не запланирован. Хотя там работы на час, – объяснила горожанка.