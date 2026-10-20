Осколки на тротуаре и разбитый пандус: в Новосибирске жалуются на заброшку

По словам местных жителей, вокруг заброшенного здания выбиты стеклопакеты, а территория никак не огорожена. Из-за этого мусор и осколки разлетаются по пешеходной дорожке и проезжей части, создавая реальную опасность для людей и автомобилей.

– Молодые мамы с колясками и детьми ходят прямо по битому стеклу, а машины на проезжей части ловят стекло колесами, – написал в соцсетях местный житель.

Он призвал ответственные службы убрать мусор и осколки до наступления снегопадов. По мнению горожанина, если собственник не в состоянии содержать территорию в порядке, город должен взять это на себя.

На плачевное состояние участка обратила внимание и другая жительница левобережья. В разговоре с корреспондентом Om1 Новосибирск она отметила, что еще в 2023 году недострой выглядел не так запущенно, а сейчас женщина опасается ходить мимо.