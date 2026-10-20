"Готов рвать и метать": семья из Кузбасса вышла в финал главного ниндзя-шоу страны

Два атлета из Междуреченска – 17-летний Савва Суханов и его отец Виктор – вышли в финал юбилейного сезона шоу "Суперниндзя" на СТС. 25 октября им предстоит сразиться с сильнейшими участниками страны за главный приз – 5 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба телеканала, Савва уверенно прошел отборочный этап: собрал три кольца и занял второе место в турнирной таблице своей серии. В полуфинале он встретился с 36-летним акробатом Всеволодом Фиалковским. Этот забег назвали битвой поколений, и победу в нем одержал юный атлет из Междуреченска.

В предыдущих сезонах спортсмен ставил перед собой задачу дойти до финала, но теперь рассчитывает на большее.

– Юниоры показали достойные результаты на отборе. И если в предыдущих сезонах моей целью было просто дойти до финала, то сейчас впервые чувствую, что могу победить. Почему нет? Я хорошо подготовлен, готов рвать и метать, – рассказал Савва.

В финале ему предстоит конкурировать не только с другими спортсменами, но и с собственным отцом. Шахтер Виктор Суханов тоже прошел в решающий этап шоу, хотя на отборочной трассе собрал два кольца.

– Я единственный ветеран в финале, кому пошёл уже пятый десяток. Своим выступлением хочу немного приструнить молодёжь, напомнить: старших нужно уважать, – признался атлет.

При этом отец переживает за сына сильнее, чем за собственное выступление. Виктор верит, что Савва способен пройти финальную трассу до конца.

Финал покажут на СТС 25 октября в 17:00. За победу поборются 35 спортсменов.

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