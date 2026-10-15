Сибирячка победила на "Поле чудес", назвав одну букву

Преподаватель ИЗО и труда из кольцовского биотехнологического лицея № 21 Анна практически случайно попала на "Поле чудес" с Леонидом Якубовичем и выиграла, рассказывает КП-Новосибирск.

Пригласили сибирячку на капитал-шоу сами организаторы – постаралась её двоюродная сестра, которая состоит в народном коллективе "Забава". Артистов позвали спеть в очередном выпуске программы, а заодно взять с собой представителя из далёких регионов. Так учительница и оказалась на ТВ, даже не отправив ни одной заявки.

На съёмки в Останкино Анна поехала утром. И процесс её сильно удивил.

– В день записывают две игры: первая начинается примерно в полдень, вторая – после трех часов дня. Игра, в которой я участвовала, длилась два часа сорок минут, потом лишнее вырезали. Меня удивило многое: студия по телевизору кажется огромной, а в реальности она – довольно компактная и уютная, – рассказывает героиня.

От Якубовича она тоже пришла в восторг. На шоу он шутил, что гости прежде всего должны дарить радость зрителям, а буквы посоветовал вообще забыть, так как у них не какая-нибудь интеллектуальная битва.

По традиции сибирячка привезла ведущему подарки – от себя, от администрации рабочего посёлка Кольцово и местных организаций, а также работы учеников – например, портрет шоумэна.

– Мы привезли не только портрет. Ещё была фирменная жилетка и игрушка в виде вируса, напечатанная на 3D-принтере – это наш неофициальный символ Кольцова. Были также подарки от "Вектора" и мои заготовки – баночки с грибами и вареньем, – говорит Анна.

В игре участникам сначала загадали предмет, который подкладывали в гнездо, чтобы курица лучше неслась. Ответ – "покладень". Преподаватель победила в своей тройке и вышла в финал.

Там загадали слово из шести букв – блюдо из яиц, молока и ломтей белого хлеба. Один из участников открыл пять букв и предложил "вкуснь", что оказалось ошибкой. Анна следом назвала лишь букву "я" и выиграла финал. Полученные 2 150 очков обменяла на ноутбук и принтер. От суперигры решила отказаться, так как давно заметила: на ней частенько попадаются старорусские слова, а в них Анна не знаток.

Участие землячки в "Поле чудес" стало для новосибирцев полной неожиданностью. Она до последнего скрывала от них полёт в Москву, а когда вышла долгожданная программа, сразу об этом все заговорили.