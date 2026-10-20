Поехали за "добавкой", а приехали к уголовному делу: чем закончился маршрут двоих кузбассовцев

Как сообщает ГУ МВД России по Кузбассу, в Новокузнецке задержали 34-летнего мужчину, которого подозревают в причинении тяжёлого вреда здоровью знакомого. Пострадавшему 35 лет, после драки его госпитализировали. Врачи диагностировали у него тяжёлую черепно-мозговую травму.

В полицию позвонили и сообщили о драке. На место приехали сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Полицейские выяснили, что перед происшествием мужчины вместе выпивали, а затем вызвали такси, чтобы съездить за дополнительной порцией алкоголя.

По дороге между пассажирами вспыхнула ссора. Водитель остановил машину и высадил мужчин, не доехав до бара. На улице словесная перепалка продолжилась и переросла в драку. По данным полиции, один из знакомых несколько раз ударил другого по голове.

– В результате потерпевший упал, ударился головой об асфальт и потерял сознание, – отметили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Сотрудники полиции установили личность второго участника драки и задержали его. Следователь возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По этой статье мужчине может грозить до восьми лет лишения свободы.