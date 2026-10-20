Ущерб - 15 млн: как супруги-руководители в Кемерове нажились на мусорке

По данным Объединенного пресс-центра судов Кемеровской области, в Кемерове осудили семейную пару, которая решила подзаработать на бюджете. Супруги руководили коммерческой организацией и провернули аферу с рекультивацией свалки в Топкинском округе.

По версии следствия, всё происходило с июля 2023 по январь 2024 года. Муж и жена выполняли муниципальный контракт на разработку проектной документации. Но в документы они вписали завышенную стоимость работ. Когда бумаги представили заказчику, выяснилось, что цифры не соответствуют реальности.

– В результате мошеннических действий бюджету муниципального образования причинён ущерб в сумме более 15 500 000 рублей, – отметили в Объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Суд признал супругов виновными. Учли и смягчающие обстоятельства – ущерб они возместили полностью. В итоге мужу назначили штраф 3 млн рублей, жене – 2,5 млн. Приговор пока в силу не вступил.