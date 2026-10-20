Не просто устал: скрытые признаки опасных проблем с психикой - советы специалиста

В беседе с VSE42.Ru на вопросы о психическом здоровье ответил Шестаков Антон Алексеевич – врач-психиатр, психотерапевт, судебный эксперт, магистр по охране здравоохранения, клинический психолог. По его словам, важно вовремя заметить изменения в поведении близкого человека.

Один из главных сигналов – резкие изменения поведения: если общительный человек закрылся, а организованный перестал следить за собой и деньгами. Также настораживают физические изменения – резкая потеря или набор веса, проблемы со сном.

– Речь и мышление: медленные ответы, трудность с концентрацией, странные убеждения (паранойя, идеи величия), повторяющиеся фразы, – пояснил эксперт.

Кроме того, стоит обратить внимание на нестабильное настроение, необоснованную раздражительность или апатию. Тревожный признак – проблемы с работой, учебой и отношениями: конфликты, прогулы, изоляция. Особого внимания требуют любые упоминания смерти, даже в шутку.

Он также подсказал, как начать разговор о помощи. Лучше избегать фраз вроде "ты выглядишь больным" или критики. Вместо этого можно сказать: "Я заметил, что с тобой что-то изменилось. Мне нужна твоя помощь разобраться в этом. Давай сходим к врачу вместе?".