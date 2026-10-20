Сад за колючей проволокой: как зэки в Кузбассе сказочно украшают тюрьмы

В ГУФСИН Кузбасса подвели итоги конкурса на лучший проект по ландшафтному дизайну и благоустройству. В нём участвовали больше 300 осуждённых. Среди них были члены кружков ландшафтного дизайна и цветоводства. А ещё – общественные корреспонденты студий кабельного телевидения, которые освещали конкурс.

С мая по сентябрь в учреждениях занимались рассадой, обустраивали участки и разрабатывали проекты. Жюри пришлось непросто: все объекты выглядели красочно и самобытно.

Победу одержала колония-поселение № 2. Её проект отметили за масштабность и многообразие. Там использовали тематические малые архитектурные формы и арт-миниатюры на высоком уровне. А ещё разбили много клумб, высадили зелёные насаждения и создали уникальную для кузбасских колоний композицию с ландшафтным камнем.

– КП-2 в этом конкурсе на протяжении четырех лет занимает призовые места, – отметили в ГУ ФСИН по Кузбассу.

На втором месте – ИК-37. Там за лето с нуля облагородили большую территорию. Появились газоны и стилизованные клумбы. А ещё установили металлические скульптуры: парусный корабль, самолёт и сказочные миниатюры. Территорию продолжает украшать стилизация русской деревни: пруд, изба, мельница, мостик, телега и скульптуры животных.