"Швырнул о металлическую трубу": кузбассовец избил женщину после замечания о курении – соцсети

О произошедшем новокузнечанка рассказала в телеграм-канале "Новокузнецк 112".

Конфликт произошёл 26 сентября возле дома № 65 на улице Кирова. Как утверждает женщина, накануне соседи всю ночь шумели и громко включали музыку, поэтому ей пришлось вызывать полицию.

Утром она попросила соседей не курить в подъезде. После этого, по ее словам, на неё набросился сожитель одной из жительниц дома.

– Мужчина несколько раз ударил её и швырнул о металлическую трубу. Женщина получила травму лба, ей наложили 12 швов, также она повредила колено и шею. Кроме того, из-за пережитого стресса женщина стала заикаться, – пишет телеграм-канал.

Полиция и скорая помощь, по словам подписчицы, приехали оперативно. Заявление у неё приняли, а через два дня она прошла судебно-медицинскую экспертизу. Однако, по словам новокузнечанки, спустя время результатов экспертизы она так и не получила. Также ей не сообщили, какие меры приняли в отношении мужчины.

– В настоящее время нахожусь на больничном более 21 дня, полиция не опросила меня, моего супруга и соседку, которые выбежали на площадку на звук борьбы и обнаружили меня лежащей на спине и в непосредственной близости от меня нападавшего, – написала автор обращения.

Она также заявила, что раньше жильцы неоднократно жаловались на соседей в полицию, но, по её словам, дело обычно ограничивалось административным штрафом и беседой с участковой.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что громкое дело о жестоком избиении ребенка в Кузбассе дошло до главы СК.