Снег и гололед: синоптик предупредил о резкой смене погоды в Приморье

Погода в Приморском крае резко испортится уже в среду, 21 октября. Как сообщил синоптик Борис Кубай, через регион с запада на восток будет двигаться холодный атмосферный фронт. Он выталкивает перед собой теплую воздушную массу, что и приведет к дождям.

– Вслед за фронтом начнет поступать холодный воздух с температурой чуть ниже нуля, – отметил специалист.

Из-за похолодания местами дождь может смениться мокрым снегом. Особую осторожность стоит соблюдать автомобилистам, особенно при проезде горных перевалов, где не исключено образование гололедицы. В таких условиях водителям лучше снизить скорость и увеличить дистанцию.

При этом сильного и длительного похолодания не ожидается. Уже к концу недели температура воздуха вернется к прежним значениям, а снег и гололед останутся лишь неприятным, но кратковременным эпизодом. Об этом пишет "Восток-Медиа".