"Страх остался до сих пор": в Кузбассе собака набросилась на мальчика – понадобилась операция

Мать пострадавшего 10-летнего мальчика обратилась на личный прием к прокурору Кузбасса Александру Блошкину. Женщина попросила помочь взыскать компенсацию с хозяина животного.

Проверку поручили прокуратуре Орджоникидзевского района Новокузнецка. Выяснилось, что школьник выходил из подъезда дома, когда на него набросился стаффордширский терьер. Собака была без намордника, а ее владелец не обеспечил безопасное содержание питомца.

– В результате несовершеннолетнему причинены телесные повреждения, физическая боль, а также нравственные страдания, стресс и испуг, – сообщает прокуратура Кузбасса.

Мальчика доставили в больницу, где ему провели операцию. После нее на теле остались шрамы. Однако последствия оказались не только физическими – ребенок до сих пор испытывает страх, когда видит собак.

Прокурор района обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с владельца животного.

В итоге суд удовлетворил требования и постановил взыскать в пользу мальчика 90 тысяч рублей. Решение пока не вступило в законную силу.

Напомним, ранее кузбассовцы пожаловались в соцсетях на стаю бродячих собак, которые пугают детей и нападают на домашних кошек.