"Давят домашних кошек": в кузбасском городе бьют тревогу из-за бродячих собак

В Ленинске-Кузнецком местные жители просят отловить стаю бродячих собак, которая обосновалась в заброшенном доме. По словам автора публикации в соцсетях, животные пугают детей и нападают на домашних кошек.



В обращении указан район улиц Амурская и Вознесенского. По словам местных, собаки сбились в стаю и не дают прохода жителям.

– Детям страшно ходить в школу, давят домашних кошек. Обитает эта свора в заброшенном доме по улице Амурской, – говорится в сообщении.

На жалобу отреагировали в администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа. Там пояснили, что на территории города уже ведутся работы по отлову животных без владельцев.