В Кемерове изменили расписание всех автобусов из-за холодов

В Кемерове изменилось расписание движения общественного транспорта из-за перехода на зимний режим работы и закрытия сезонных маршрутов, сообщает во вторник кемеровское УЕЗТУ. Сотрудники управления срочно меняют таблички с расписанием на остановках, но мгновенно это не сделать.

– Всего необходимо обновить расписания более чем на 800 остановках города. Все работы планируется завершить к концу октября, – сказали в УЕЗТУ.

Точное время транспорта можно уточнить через QR-код на табличке. Также предлагаются онлайн-сервисы для отслеживания транспорта. А пожаловаться на отсутствие рейса можно по телефону 57-46-57 ежедневно с 7:00 до 23:00.

Напомним, в прошлом году кемеровчанам приходилось страдать в ожидании автобуса, который не пришёл в обозначенное в табличке время. Это происходило из-за поломок и старого расписания на остановке.