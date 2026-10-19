Брелок на зеркале подвёл кузбассовца под статью: что за «сувенир» висел в машине

В Мариинске мужчину оштрафовали на тысячу рублей после фотографии, которую он выложил в соцсеть. На снимке он запечатлелся в зеркале заднего вида автомобиля, а рядом были видны чётки со звездой – символом запрещённой экстремистской организации.

Как сообщили в Мариинском городском суде, фотографию нашли во время проверки открытых страниц в интернете. Полицейские установили, кому принадлежит страница. 26-летний мужчина объяснил, что не состоит ни в каких экстремистских движениях. Машину он купил летом 2026 года, и чётки уже висели в салоне. О значении звезды, по его словам, он узнал от полицейских.

Снимок мужчина опубликовал в июле. Суд счёл, что размещённый на открытой странице символ могли увидеть другие пользователи. Мариинцу вменили нарушение статьи 20.3 КоАП РФ, которая запрещает публично показывать символику экстремистских организаций.

– В судебном заседании мариинец вину признал и не отрицал факты, изложенные в протоколе об административном правонарушении. В содеянном раскаялся, – отметили в Мариинском городском суде.

Судья учёл это и назначил ему минимальный штраф по статье – тысячу рублей. Постановление ещё можно обжаловать.

Напомним, что незнание не освобождает от ответственности. Ранее VSE42.RU сообщал, что жителя Яйского района наказали за татуировки с запрещенной символикой.