Боли в животе у молодого кузбассовца оказались шокирующей болезнью

Молодой человек поступил в Тяжинскую районную больницу с болями в животе. Местные медики экстренно провели первую операцию и обратились за помощью к специалистам Кузбасской областной больницы имени С. В. Беляева.

Хирурги областной больницы выехали в Тяжин и на месте выполнили сложное вмешательство. Во время операции врачам пришлось удалить часть тонкой кишки.

После этого пациента перевезли в Кемерово. Там специалисты выявили тромбоз сразу трех крупных сосудистых бассейнов. Молодому человеку потребовались еще несколько операций, включая вмешательство для восстановления кишечника.

За жизнь пациента боролись врачи десяти отделений областной больницы.

– С момента поступления и до выписки с ним ежедневно работала мультидисциплинарная команда: хирурги, анестезиологи-реаниматологи, сосудистые хирурги, гематологи, кардиологи, пульмонологи и терапевты, – сообщил министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.

Совместными усилиями медиков молодого человека удалось спасти. Сейчас он уже находится дома.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о крайне редком случае в медицине – в Кузбассе у женщины кишечник выпал наружу через дыру в животе.