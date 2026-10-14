Крайне редкий случай: у жительницы Кузбасса кишечник выпал наружу через дыру в животе

У жительницы Кузбасса образовалась 40-сантиметровая грыжа, причём она возникла на месте колостомы – искусственного отверстия, которое сделали ещё 10 лет назад из-за кишечной непроходимости.

– Через грыжевые ворота наружу вышла часть внутренней оболочки брюшной полости, а в мешок "выпал" весь тонкий кишечник <...> Это крайне редкий случай, – рассказал министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.

Кемеровские хирурги стали думать, что делать с пациенткой. Первым вариантом было удалить грыжу и сформировать новую колостому, вторым – восстановить кишечник. Специалисты решились на второе – провести операцию, при которой все органы брюшной полости займут естественное положение.

Эндоскопический метод не годился. Врачи провели трёхчасовую открытую операцию и избавили женщину от двух изъянов сразу. Такое медики проделали впервые.

Пациентка уже выписана домой, теперь она сможет жить полноценно.