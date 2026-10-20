Алкоголь против радиации: нарколог развенчал популярный миф

Мнение о том, что красное вино помогает выводить радионуклиды, – не более чем миф. По словам нарколога Андрея Сергеева, никаких научных подтверждений этому нет. Об этом он рассказал в беседе с "РИА Новости".

– Есть укоренившееся мнение, что красное вино выводит из организма радионуклиды (радиоактивные вещества – ред.), но доказательной базы оно под собой не имеет, – заявил врач.

Специалист также назвал заблуждением представление о защитных свойствах водки. По его словам, крепкий алкоголь может ненадолго снизить стресс, и человек ошибочно воспринимает ослабление страха перед облучением как положительный эффект.

Так, Сергеев подчеркнул, что алкоголь не устраняет повреждения, которые радиация вызывает на молекулярном уровне. Более того, по словам нарколога, в некоторых экспериментах спирт не защищал организм, а, наоборот, усиливал негативные последствия облучения. Об этом пишет "РосБалт".