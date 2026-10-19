Деревья на проводах и ледяной дождь: в округе Кузбасса устраняют последствия непогоды

Непогода стала причиной серьезных сбоев в электроснабжении Таштагольского округа. В Таштаголе из-за падения дерева на провода без электроэнергии в течение 55 минут остались насосная станция, очистные сооружения, автовокзал, приют "Надежда", 395 частных домов – всего 987 человек. Об этом сообщил глава округа Владимир Макута.

– Другое упавшее дерево стало причиной отключения на 2 часа 1 коммунального дома, 16 квартир, 154 частных домов, по улицам О. Дундича, частично Шевченко и Белинского, – говорится в сообщении.

Накануне на аппаратном совещании энергетиков поблагодарили за оперативность при устранении аварийных отключений. Но, по словам главы округа, погода готовит очередные "сюрпризы": обширный полярный циклон несет в регион холод и снег. Небольшую передышку синоптики обещают только 19–20 октября, а затем вновь ожидается прохождение фронтов с дождем, переходящим в мокрый снег, и холодными атмосферными массами с ветром.

– Все это создаст идеальные условия для гололеда и ледяного дождя, – предупредил Владимир Макута.

Он отметил, что на дорогах и трассах будет довольно опасно, поэтому автомобилистам и пешеходам стоит подготовиться к неблагоприятным условиям. Глава округа уже поручил всем коммунальным службам усилить аварийные бригады, чтобы быть готовыми ликвидировать внештатные ситуации в максимально сжатые сроки.