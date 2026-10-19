Опасная тишина: почему именно вечером накрывают тревожные мысли

С наступлением осени световой день становится короче, и многие замечают, что вечером становится тревожно. Как объяснила VSE42.Ru главный методолог института психологии при НАМО им. Бородина Юлия Медведева, это связано с несколькими факторами.



По словам специалиста, когда вечером становится меньше дел, общения и отвлекающих задач, тревожные мысли могут стать заметнее. Особенно если день прошел тяжело или осталось много нерешенных вопросов. В исследованиях люди, склонные к повторяющимся тревожным размышлениям, нередко называют поздний вечер и время перед сном особенно сложным периодом.

– К концу дня снижается ресурс для эмоциональной регуляции – поэтому то, что днем казалось терпимым, ночью может ощущаться острее, – отметила Юлия Медведева.

Кроме того, темнота может усиливать ощущение уязвимости. Это связано с древними механизмами нервной системы: при плохой видимости мозг склонен быть более настороженным и быстрее реагировать на возможную опасность.



Чтобы справиться с вечерней тревогой, психолог советует структурировать вечер. Выделите время для завершения дел и создайте ритуал перехода: чай, прогулка, душ, спокойная музыка. Полезно ограничить новости и рабочие чаты за час-полтора до сна: эмоционально заряженный контент и ночной скроллинг могут усиливать тревогу и ухудшать сон.