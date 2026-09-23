Убитая кемеровская улица превращается в конфетку за 100 млн рублей

В завокзальной части Заводского района Кемерова продолжается ремонт улицы Угловой, и асфальт там готов, сообщил радостную новость в среду глава города Дмитрий Анисимов.

– Основную проезжую часть на объекте полностью завершили в асфальте, – сказал мэр.

В среду дорожники ремонтируют переезд через трамвайные рельсы. Пространство между ними заливают литой асфальтобетонной смесью, которая обладает высокой прочностью и устойчива к сильным вибрациям. Эти работы на переезде закончат к ночи.

В ночь на четверг в планах нанести дорожную разметку. Параллельно рабочие занимаются съездами.

На последнем этапе подрядчик отсыплет обочины.

Напомним, контакт на ремонт 1,5-километрового участка мэрия заказала осенью прошлого года за 100 млн рублей.