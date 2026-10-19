Штрафы на 1 млн: коммунальные службы превратили жизнь кузбассовцев в кошмар

С 12 по 16 октября инспекторы Госжилинспекции Кузбасса проверили 464 многоквартирных дома и более 500 раз оценили работу управляющих компаний. За неделю они нашли 49 нарушений. Управляющим компаниям предъявили штрафные санкции на сумму свыше 1 млн рублей, также составили восемь административных протоколов.

– Всего с начала 2026 года Госжилинспекция Кузбасса выявила более 2 900 нарушений в работе УК, – отметили в ГЖИ Кузбасса.

Чаще всего инспекторы жаловались на состояние общего имущества – в том числе подвалов и чердаков – и перебои с коммунальными услугами. В Междуреченске в подъездах домов на проспектах 50 лет Комсомола и Строителей долго не убирали: на площадках скопились мусор, пыль и паутина, лестницы местами захламили личными вещами. В отделке появились повреждения.

В доме на проспекте 50 лет Комсомола в подъездах № 1, 2 и 4 разбиты стёкла, а кое-где их нет вовсе. Доступ на чердак не ограничили. В этажных электрощитках торчали провода с нарушенной изоляцией, а в подъезде № 4 инспекторы обнаружили копоть и сажу. Двор не убрали, цоколь отсырел и покрылся мхом. За состояние домов должностное лицо ООО УК 101 квартал оштрафовали на 50 тысяч рублей.

В Киселёвске у дома на улице Пионерской, 1 разрушилась отмостка. ООО УК Красный камень обязали восстановить её до 1 мая 2027 года; размер наказания в сообщении инспекции не указан. В доме на улице Прямой, 2 разрушалась кирпичная кладка цоколя. За это должностное лицо ООО УК Район Афонино оштрафовали на 25 тысяч рублей.

В Белове инспекторы проверили дом № 71 в 3-м микрорайоне после обращения жителей. Должностному лицу ООО Вектор назначили штраф в 25 тысяч рублей, а самой компании предписали устранить найденные нарушения.

В инспекции сообщили, что к управляющим компаниям применяют разные меры – от предупреждений до крупных штрафов.