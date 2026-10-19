Штормовое предупреждение: на Кузбасс идёт ледяной апокалипсис

В Кузбассе на вторник, 20 октября, объявлено штормовое предупреждение, сообщают днём в понедельник областное МЧС и Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

– Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью 5-10 м/с, местами порывы до 20 м/с, днем 10-15 м/с, местами порывы до 23 м/с, по югу в горах 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с, – сказали в ведомстве.

Также прогнозируются умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах – туманы.

Спасатели призывают кузбассовцев во время усиления ветра оставаться в помещении и позаботиться о детях и маломобильных лицах. Если же шторм застал на улице, нужно держаться подальше от стен и высоких конструкций.

Водителям советуют быть предельно внимательными, увеличить дистанцию с боковым интервалом, снижать скорость.

Напомним, погода во вторник будет колебаться в Кузбассе от –7 до +13 градусов.