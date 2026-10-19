Штормовой ветер и мокрый снег: как изменится погода в Кузбассе на неделе

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни в Кузбассе. Как оказалось, на регион надвигаются снег и штормовой ветер.

Так, в ночь на 20 октября прогнозируется 0, +5°C, местами до – 7°C, днем +3, +8°C, местами до +13°C. Пройдут дожди и мокрый снег, местами могут быть туманы. Налетит северо-западный ветер со штормовыми порывами до 20-23 м/с.

Ночью в среду, 21 октября, будет – 4, +1°C, днем 0, +5°C. Снова пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Сохранится северо-западный ветер со штормовыми порывами до 23 м/с.

В четверг, 22 октября, ночью ожидается – 4, +1°C, днем 0, +5°C. Снова прогнозируется мокрый снег. Порывы северо-западного ветра составят 16-20 м/с.