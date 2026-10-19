Хватит голодать по вечерам: рабочая формула сытного ужина

Чтобы не переедать за ужином, не обязательно отказываться от привычных продуктов или садиться на жесткие диеты. Достаточно придерживаться простой схемы, которая работает для любого приема пищи: источник белка, овощи и гарнир в том количестве, которое соответствует вашему аппетиту. Об этом VSE42.Ru рассказала Наталия Муратова – нутрициолог, преподаватель Института нутрициологии при НАМО имени Н. А. Бородина.

– Например: рыба, картофель и овощной салат; курица с гречкой и овощами; чечевица с овощами и хлебом; омлет, овощи и тост, – перечислила эксперт.

Многие ошибочно полагают, что крупы или картофель вечером мешают снижению веса, и стараются исключить их из рациона. Однако, по словам нутрициолога, это не так.