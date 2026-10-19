Хватит голодать по вечерам: рабочая формула сытного ужина

Оптимальная схема для любого приема пищи – источник белка плюс овощи и гарнир в количестве, соответствующем аппетиту. Об этом VSE42.Ru рассказала нутрициолог Наталия Муратова.
Чтобы не переедать за ужином, не обязательно отказываться от привычных продуктов или садиться на жесткие диеты. Достаточно придерживаться простой схемы, которая работает для любого приема пищи: источник белка, овощи и гарнир в том количестве, которое соответствует вашему аппетиту. Об этом VSE42.Ru рассказала Наталия Муратова – нутрициолог, преподаватель Института нутрициологии при НАМО имени Н. А. Бородина.
– Например: рыба, картофель и овощной салат; курица с гречкой и овощами; чечевица с овощами и хлебом; омлет, овощи и тост, – перечислила эксперт.
Многие ошибочно полагают, что крупы или картофель вечером мешают снижению веса, и стараются исключить их из рациона. Однако, по словам нутрициолога, это не так.
– Крупа или картофель вечером не мешают снижению веса. Напротив, нормальная порция ужина часто помогает закончить прием пищи спокойно, вместо того чтобы через час возвращаться на кухню за печеньем, – пояснила Муратова.