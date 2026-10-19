Общество

В Кузбасс завезли огромную партию подозрительных хвойных деревьев

В Кузбассе выявили нарушение при доставке крупной партии хвойных саженцев.

В село Сосновка Новокузнецкого муниципального округа из Кировской области привезли 136 тысяч молодых сосен и сибирских елей. Посадочный материал перевозили автомобильным транспортом в сопровождении карантинных сертификатов.

Нарушение при ввозе сеянцев обнаружили 9 октября 2026 года при анализе данных федеральной государственной информационной системы "Аргус-Фито".

– Организация-получатель не исполнила обязанность, предусмотренную законодательством Российской Федерации в области карантина растений, и не направила в Россельхознадзор извещение о доставке подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска, – сообщает Сибирское межрегиональное управление ведомства.

По факту нарушения организации объявили предостережение.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что в Кузбасс тоннами завезли нежнейший спелый фрукт.

Фото: VSЕ42.RU
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