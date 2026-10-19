В Кузбасс завезли огромную партию подозрительных хвойных деревьев

В село Сосновка Новокузнецкого муниципального округа из Кировской области привезли 136 тысяч молодых сосен и сибирских елей. Посадочный материал перевозили автомобильным транспортом в сопровождении карантинных сертификатов.
Нарушение при ввозе сеянцев обнаружили 9 октября 2026 года при анализе данных федеральной государственной информационной системы "Аргус-Фито".
– Организация-получатель не исполнила обязанность, предусмотренную законодательством Российской Федерации в области карантина растений, и не направила в Россельхознадзор извещение о доставке подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска, – сообщает Сибирское межрегиональное управление ведомства.
По факту нарушения организации объявили предостережение.
Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что в Кузбасс тоннами завезли нежнейший спелый фрукт.