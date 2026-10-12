Машину кемеровчанина арестовали прямо на дороге после внезапной проверки

В Кемерове судебные приставы арестовали иномарку должника. Об этом сообщили в ГУФССП России по Кузбассу.

В отделении по Ленинскому району Кемерова находятся исполнительные производства на общую сумму больше 123 тысяч рублей. Долг образовался из-за штрафов ГИБДД, госпошлины и налоговой задолженности.

Во время рейда вместе с сотрудниками Госавтоинспекции приставы нашли автомобиль должника. Это Hyundai Solaris 2018 года выпуска.

На машину наложили арест.

– Согласно акту описи и ареста, его предварительная стоимость составила около 500 тысяч рублей, – отметили в ГУ ФССП по Кузбассу.

Если долг не погасят, автомобиль могут передать на реализацию. А вырученные деньги направят на погашение задолженности.

А приставы в Кузбассе работают не только с должниками, но и с заведениями. Ранее VSE42.RU сообщал, что они временно закрыли пекарню в Кемерове.