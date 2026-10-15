Кузбасс завалили сливами из Киргизии

В Кузбасс из Киргизии завезли очередные 20 тонн сливы – это произошло 7 октября 2026 года. Партию досмотрели специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора.
Совместно со специалистом Западно-Сибирского филиала подведомственного Россельхознадзору ФГБУ "ВНИИЗЖ" от партии отобрали образцы для лабораторных экспертиз. Цель – установить карантинное фитосанитарное состояние фруктов.
– По результатам исследований карантинные объекты не выявлены, – говорится в сообщении.
На основании заключения лаборатории выдали акт государственного карантинного фитосанитарного контроля, который дает право на реализацию продукции. С начала 2026 года общий объем слив, ввезенных в Кузбасс, составил уже 120 тонн.