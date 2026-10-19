Отдала всё и заняла у соседки: в Кузбассе жестоко обманули пенсионерку на 4,6 млн

СМС-код, разговор о якобы финансировании террористического государства и требование передать сбережения курьеру – так развивалась схема, в которую попала 80-летняя жительница Прокопьевска. В общей сложности женщина лишилась 4,6 млн рублей. О случившемся сообщает полиция Кузбасса.

По данным ведомства, сначала пенсионерке позвонила неизвестная, назвавшаяся сотрудницей управляющей компании. Она убедила женщину сообщить код из СМС, объяснив это необходимостью заменить электрический щиток. Позже с горожанкой связался другой незнакомец. Он представился сотрудником правоохранительных органов и заявил, что от имени пенсионерки якобы финансируют террористическое государство.

– Он напугал потерпевшую уголовной ответственностью и потребовал отдать все сбережения курьеру для "декларирования, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Пенсионерка дважды отдавала деньги неизвестным. Кроме того, она заняла средства у соседки и перевела их на указанные счета. Лишь спустя время горожанка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

Сейчас полицейские устанавливают причастных к преступлению. Следователь отдела возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве. Максимальное наказание по ней, как сообщается, – до 10 лет лишения свободы.