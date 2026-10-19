Общество

Семьям в Кузбассе раздали по миллиону рублей на ипотеку

С начала 2026 года 331 многодетная семья Кузбасса получила региональные 550 тысяч рублей на погашение ипотеки.

С начала 2026 года 331 многодетная семья Кузбасса получила региональные 550 тысяч рублей на погашение ипотеки. Ещё 37 заявок проходят заключительный этап рассмотрения. После его завершения средства перечислят семьям, сообщают областные власти.

По их данным, региональная выплата дополняет федеральную поддержку в 450 тысяч рублей, которую семьи могут направить на погашение жилищного кредита после рождения третьего или последующего ребёнка. В итоге общая сумма помощи может достигнуть миллиона рублей.

– Федеральную поддержку в размере 450 тысяч рублей мы дополнили региональной выплатой в 550 тысяч рублей. В итоге ровно миллион можно потратить на погашение ипотеки, – подчеркнули в администрации правительства Кузбасса.

Региональную выплату предоставляют семьям, в которых третий или последующий ребёнок родился с 1 января 2026 года по 31 декабря 2027 года. На момент обращения у семьи должен быть действующий ипотечный договор. Также необходимо предварительно получить федеральную выплату в размере 450 тысяч рублей на погашение жилищного кредита.

Заявление и необходимые документы можно подать через портал "Госуслуги".

Фото: VSE42.Ru
Автор: Анисия Шокель
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