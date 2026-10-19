Общество

Кузбассовцы остались без отопления с самого утра – что случилось

Жители поселка Тайжина в Осинниковском городском округе временно остались без отопления.

Сегодня, 19 октября, жителям поселка Тайжина временно отключили отопление.

– 19 октября 2026 года с 09:20 и до окончания работ в связи с заменой прямого и обратного трубопроводов отопления в районе ул. Коммунистическая, 35, временно отключено отопление, – сообщил в своих соцсетях глава Осинниковского городского округа Максим Либер.

Под отключение попали шесть адресов на улице Коммунистической: дома № 23, 25, 27, 31, 33 и 35.

Мэр попросил жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам. О возобновлении подачи тепла обещали сообщить дополнительно.

Напомним, ранее губернатор Кузбасса потребовал от главы Осинников разобраться с отоплением в спортивной школе.

Фото: VSЕ42.RU
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