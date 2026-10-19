Кузбассовцы остались без отопления с самого утра – что случилось

Сегодня, 19 октября, жителям поселка Тайжина временно отключили отопление.
– 19 октября 2026 года с 09:20 и до окончания работ в связи с заменой прямого и обратного трубопроводов отопления в районе ул. Коммунистическая, 35, временно отключено отопление, – сообщил в своих соцсетях глава Осинниковского городского округа Максим Либер.
Под отключение попали шесть адресов на улице Коммунистической: дома № 23, 25, 27, 31, 33 и 35.
Мэр попросил жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам. О возобновлении подачи тепла обещали сообщить дополнительно.
Напомним, ранее губернатор Кузбасса потребовал от главы Осинников разобраться с отоплением в спортивной школе.