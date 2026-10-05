"Мы не можем позволить нас шантажировать": губернатор Кузбасса сделал важное заявление

Губернатор Кузбасса Илья Середюк на аппаратном совещании дал главам муниципалитетов жёсткое указание. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

Середюк потребовал, чтобы на отключения коммунальных ресурсов реагировали немедленно. По его словам, в последнее время энергокомпании всё чаще применяют ограничения за неуплату.

Губернатор понимает, что ситуация в экономике сложная. Но, по его мнению, это не повод для ресурсных организаций шантажировать людей. Ведь речь идёт о комфорте и безопасности жителей.

Отдельно Середюк потребовал от главы Осинников Максима Либера разобраться с отоплением спортивной школы. Это он поручил лично.