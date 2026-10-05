Общество

"Мы не можем позволить нас шантажировать": губернатор Кузбасса сделал важное заявление

Губернатор Кузбасса Илья Середюк потребовал от глав муниципалитетов немедленно реагировать на отключения коммунальных ресурсов.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк на аппаратном совещании дал главам муниципалитетов жёсткое указание. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

Середюк потребовал, чтобы на отключения коммунальных ресурсов реагировали немедленно. По его словам, в последнее время энергокомпании всё чаще применяют ограничения за неуплату.

Губернатор понимает, что ситуация в экономике сложная. Но, по его мнению, это не повод для ресурсных организаций шантажировать людей. Ведь речь идёт о комфорте и безопасности жителей.

Отдельно Середюк потребовал от главы Осинников Максима Либера разобраться с отоплением спортивной школы. Это он поручил лично.

Фото: MAX | Илья Середюк
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