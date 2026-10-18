Общество

Перестаньте готовить каждый день: простой трюк для разнообразного рациона

Нутрициолог Наталия Муратова рассказала, какие блюда можно готовить заранее на несколько дней.

Для заготовок на несколько дней отлично подходят супы, рагу, тушеное мясо и птица, крупы, бобовые, запеченные овощи, котлеты, тефтели и запеканки. Об этом VSE42.Ru рассказала нутрициолог Наталия Муратова – преподаватель Института нутрициологии при НАМО имени Н. А. Бородина.

По словам эксперта, гораздо удобнее готовить не пять одинаковых контейнеров, а несколько базовых компонентов.

– Например, заранее сделать гречку, курицу и противень овощей. Сегодня собрать из них обычную тарелку, завтра положить курицу и овощи в лаваш, а крупу использовать уже с другим белковым продуктом, – пояснила Муратова.

Такой подход экономит время, но не превращает питание в пять одинаковых обедов подряд. Главное – соблюдать правила хранения.

– Скоропортящуюся готовую еду достаточно быстро убрать в холодильник и хранить закрытой. Рекомендуется большинство приготовленных остатков использовать примерно в течение трех-четырех дней. Если за это время блюдо точно не будет съедено, часть лучше сразу заморозить, – подчеркнула нутрициолог.

Фото: Magnific.com
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