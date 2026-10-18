Перестаньте готовить каждый день: простой трюк для разнообразного рациона

Для заготовок на несколько дней отлично подходят супы, рагу, тушеное мясо и птица, крупы, бобовые, запеченные овощи, котлеты, тефтели и запеканки. Об этом VSE42.Ru рассказала нутрициолог Наталия Муратова – преподаватель Института нутрициологии при НАМО имени Н. А. Бородина.

По словам эксперта, гораздо удобнее готовить не пять одинаковых контейнеров, а несколько базовых компонентов.

– Например, заранее сделать гречку, курицу и противень овощей. Сегодня собрать из них обычную тарелку, завтра положить курицу и овощи в лаваш, а крупу использовать уже с другим белковым продуктом, – пояснила Муратова.

Такой подход экономит время, но не превращает питание в пять одинаковых обедов подряд. Главное – соблюдать правила хранения.