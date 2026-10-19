Срочно увезли на "скорой": десятки кузбассовцев попали в больницу с жутким диагнозом

В отделении острых отравлений Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи имени М.А. Подгорбунского подвели итоги рабочей недели.

Как сообщил в своем телеграм-канале главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов, с 12 по 18 октября в стационар госпитализировали 21 пациента, в том числе 4 детей.

По структуре отравлений лидируют наркотики. На втором месте оказались медикаменты, на третьем – алкоголь. При этом в статистику не включены случаи алкогольной абстиненции и психозов.

Как подчеркнул врач, большинство пациентов уже выписали с выздоровлением, остальные продолжают лечение в стационаре.

– Знайте меру. Отдых не должен заканчиваться в реанимации, – предупредил Константин Сиворонов.

Токсиколог также дал рекомендации: хранить лекарства и бытовую химию в местах, абсолютно недоступных для детей, не принимать лекарства вместе с алкоголем и не назначать их себе бесконтрольно. При любых подозрениях на отравление он призвал немедленно звонить 112.

Напомним, неделей ранее в Кузбассе отравились 7 детей и подростков.