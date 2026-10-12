Свыше 20 кузбассовцев экстренно попали в больницу с серьезным диагнозом - подробности

С 5 по 11 октября 2026 года в отделение острых отравлений ГАУЗ ККБСМП им. М. А. Подгорбунского поступил 21 пациент с острыми отравлениями, в том числе 7 детей и подростков.
По данным главного токсиколога Кузбасса Константина Сиворонова, за неделю с 5 по 11 октября в отделение острых отравлений поступил 21 пациент. Среди них – семеро детей и подростков. Большинство пациентов выписаны с выздоровлением, остальные продолжают получать стационарное лечение.
Структура отравлений за неделю выглядит так: на первом месте – отравление этанолом, на втором – медикаментами, на третьем – наркотиками. Случаи алкогольной абстиненции и алкогольных психозов в статистику не включены.
– Знайте меру. Отдых не должен заканчиваться в реанимации, – предупредил Константин Сиворонов.
Токсиколог также дал рекомендации: хранить лекарства и бытовую химию в местах, абсолютно недоступных для детей, не принимать лекарства вместе с алкоголем и не назначать их себе бесконтрольно. При любых подозрениях на отравление он призвал немедленно звонить 112 и не заниматься самолечением.