Терпение лопнуло: отчаянные кузбассовцы пришли к прокурору с важной просьбой

Жители Осинниковского и Калтанского городских округов пришли на личный приём к первому заместителю прокурора Кемеровской области – Кузбасса Борису Соколинскому. Среди них были и члены семей участников СВО.

Люди рассказали о проблемах с безопасностью на дорогах. Где-то не было уличного освещения, где-то дороги находились в плохом состоянии.

– Проведение проверок озвученных заявителями доводов поручено прокуратуре г. Осинники, – отметили в прокуратуре Кемеровской области.

После проверки приняли меры. И результат не заставил себя ждать.

В посёлке Малиновка Калтанского округа подрядчики отсыпали гравием дорожное полотно на улице Кондомская. В Осинниках на пересечении улиц Серова и Еловая обрезали разросшиеся ветки деревьев, которые мешали водителям видеть дорогу. Возле тренажёров в городском парке восстановили освещение. А на пересечении улиц 50 лет Рудника и Победы установили дорожный знак "Уступи дорогу".