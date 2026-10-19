Происшествия

"Не учел погодные условия": в Кузбассе судят водителя за смерть 3 человек в ДТП

В Промышленновском округе передали в суд дело о смертельной аварии. Обвиняемый водитель никогда не получал водительское удостоверение, а в ДТП погибли три пассажира

В Промышленновском округе перед судом предстанет 53-летний местный житель, обвиняемый в смертельном ДТП с тремя погибшими. Как сообщает полиция Кузбасса, расследование завершено, уголовное дело направили в суд.

Авария произошла 29 января на 17-м километре дороги Промышленная – Ваганово. По версии следствия, водитель Lada 2115 не учёл погодные условия, потерял управление и выехал на встречную полосу. Там его автомобиль столкнулся с Toyota Corolla Axio, которой управлял 31-летний мужчина.

В результате столкновения погибли двое пассажиров Lada – 55 и 56 лет, а также 34-летний пассажир Toyota.

– Травмы различной степени тяжести получил сам водитель ВАЗа, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Следствие также выяснило, что обвиняемый никогда не получал водительское удостоверение, но всё равно сел за руль и повёз пассажиров. Мужчине вменяют нарушение правил дорожного движения, повлёкшее гибель людей. Он обвиняется по части 6 статьи 264 УК РФ.

В полиции сообщили, что собрали доказательства и передали дело в суд. Теперь его рассмотрят по существу. Максимальное наказание по статье – до 15 лет лишения свободы. Виновность обвиняемого должен установить суд.

Фото: MAX | Полиция кузбасса
Автор: Анисия Шокель
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