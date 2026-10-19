Мусорный гигант под Кемеровом готов на 95% - фото с места

В поселке Пригородный Кемеровского округа продолжают строить крупный комплекс для работы с бытовым мусором. На площадке побывали областные власти и рассказали о готовности.

По их данным, сейчас в регионе сортируют меньше половины бытовых отходов – 42%. Новый объект должен изменить эту ситуацию: после его запуска сортировать планируют весь поступающий мусор. Из общей массы смогут отбирать материалы для повторного использования, а не отправлять их на полигон вместе с остальными отходами. Власти также связывают проект с развитием нового направления в экономике и снижением нагрузки на природу.

– В настоящее время в Кузбассе сортируется 42 процента образующихся бытовых отходов. Строящийся объект позволит сортировать 100 процентов, – подчеркнул глава региона Илья Середюк.

На площадке создают два производства. Одно будет разбирать и сортировать до 350 тысяч тонн отходов в год. Второе займётся их обезвреживанием и рассчитано на 175 тысяч тонн ежегодно.

Сортировочная часть почти готова: строительная готовность достигла 95%. Там уже стоят основные здания и сооружения, включая мусоросортировочный комплекс и административно-бытовой корпус. Сейчас внутри завершают отделку и устанавливают оборудование, а снаружи благоустраивают территорию.

Вторая часть комплекса, где разместят туннели компостирования, готова на 65%. Чтобы не выбиться из графика, подрядчик увеличил число рабочих на стройке.