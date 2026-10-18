Диабетики покупают лекарства за свой счет: Бастрыкин поручил разобраться в ситуации в Кузбассе

Сообщения о проблемах с лекарственными препаратами распространились в Сети. Дело дошло до главы следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

По данным публикаций, речь идет о нарушении прав жителей региона, страдающих сахарным диабетом. На протяжении длительного времени выдача гражданам жизненно важных лекарственных препаратов и расходных материалов осуществляется с регулярными задержками и в недостаточных объемах. В результате люди вынуждены приобретать медикаменты за свой счет. Обращения в компетентные органы результатов не принесли.

– В СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу организована процессуальная проверка, – говорится в сообщении.

Председатель СК поручил отчитаться о ходе проверки: что уже удалось выяснить, какое решение примут по итогам и что делается, чтобы люди наконец получили положенные им лекарства и качественную медпомощь.