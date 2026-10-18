Гречка и курица - не панацея: тренер назвала главную ошибку при переходе на правильное питание

Об этом "Газете.Ru" рассказала топ-тренер FitStars, специалист по адаптивной физической культуре и спорту Ольга Дерендеева-Куртова.

По словам эксперта, здоровое питание не требует от человека кулинарных подвигов. Чтобы питаться правильно, достаточно соблюдать несколько простых правил, которые помогут сохранить здоровье и не сорваться.

– Первое – разнообразие овощей и зелени: разные виды помогают улучшить микрофлору кишечника, – отметила тренер.

Также важно делать заготовки на месяц вперед, чтобы экономить время, и придерживаться правила тарелки: половину объема должна занимать половина овощей, четверть – белок, а еще четверть – сложные углеводы. При этом питание должно быть регулярным – не менее трех полноценных приемов пищи в день.

– Пятое и самое важное – не отказываться от любимых продуктов, даже если они считаются "неполезными". Это снижает напряжение и помогает легче придерживаться плана питания, – подчеркнула Дерендеева-Куртова.

Она добавила, что жесткие ограничения часто приводят к срывам. Для долгосрочного результата главное – это баланс и умеренность, а не запреты.