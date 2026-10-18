Автомобилист сбил девочку-подростка в Кузбассе - она в больнице

Авария произошла накануне, 17 октября, около 20:30 на улице Ленина в Белове. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кузбассу.

Так, согласно предварительным данным, водитель "Хонда XR-V" сбил 15-летнюю девочку. Уточняется, что она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу "под углом".

– В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия, – говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД возбудили дела об административных правонарушениях сразу по трем статьям.