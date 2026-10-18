В Кузбассе появятся новые логистические узлы - Середюк

В Кузбассе проектируют новые логистические узлы – они появятся в районе Новокузнецка и Юрги. Об этом ТАСС рассказал губернатор региона Илья Середюк на форуме "Российская энергетическая неделя".

По словам главы региона, развитие логистической и транспортной инфраструктуры двигает и развивает экономику. Кузбасс – особенный регион: высокоиндустриальный и высокоурбанизированный, с большим перемещением грузов внутри.

– Через Кузбасс проходит федеральная трасса Р-255, связывающая европейскую часть страны с Дальним Востоком. Поэтому наш регион всегда со стороны крупных компаний рассматривается как потенциально удобный для размещения логистических складов, логистических хабов перераспределения этих грузов, – сказал Илья Середюк.

Он отметил, что в Березовском уже открыли мультимодальный центр. В перспективе – открытие логистического узла под Новокузнецком. Еще один транспортный узел планируют построить в районе Юрги, прямо стоящий на Транссибе.

По словам губернатора, на территории Кузбасса формируется большое количество промышленных грузов: металла, угля, продукции из угля. В регион направляется много порожнего состава для погрузки, а после наполнения он отправляется в другие части страны.