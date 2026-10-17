ГАИ и лишение прав по здоровью в 2027 году: что изменится на самом деле

Что изменится на самом деле

Публикацию под заголовком "Сотрудники ГАИ с марта 2027 года смогут лишать водителей прав" выпустил ТАСС, однако в ведомстве заявили: утверждение не соответствует действительности. С 1 марта 2027 года вступят в силу новые правила медосвидетельствования водителей – заключения будут формироваться в электронном виде и размещаться в федеральном реестре в защищённом контуре ЕГИСЗ с последующей передачей сведений в МВД.

При выявлении противопоказаний или ранее не выявлявшихся ограничений водителю дадут три месяца на внеочередной медосмотр. Если они подтвердятся или водитель уклонится от процедуры, Госавтоинспекция прекратит его право управления соответствующих категорий. При этом, подчёркивают в МВД, прекращение права управления – не то же самое, что лишение.

В чём разница

Автоюрист Лев Воропаев объяснил 360.ru: лишение прав – это наказание, а прекращение правоуправления – мера по медицинским противопоказаниям.

"С 1 марта 2027 года к людям с медицинскими противопоказаниями в автоматическом режиме будет применяться такая мера. Право прекратится, если есть заболевание, например эпилепсия. А лишить прав могут по многим статьям кодекса", – отметил специалист.

За что лишают прав

Управление в состоянии опьянения, отказ от медосвидетельствования, выезд на встречную полосу, скрытие с места ДТП, подложный регистрационный знак, использование проблесковых маячков или красных световых приборов спереди, повторная езда на незарегистрированном авто, применение средств, скрывающих номер.

Лишают прав только в судебном порядке

Прекращение правоуправления до 1 марта тоже шло через суд, а с 1 марта будет применяться автоматически. Появится единая база обмена данными между МВД и Минздравом: ГАИ начнёт прекращать право управления в своей базе без решения суда.