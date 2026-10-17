Смертельная прогулка у рельсов: в Кузбассе погибли люди на ЖД путях

Как сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СФО, в Кузбассе на железной дороге погибли двое. Первый случай произошёл вблизи перегона станций Анжеро-Судженск – Тайга. В дежурную часть линейного отдела МВД на станции Тайга поступило сообщение о том, что поездом травмирован человек.

По данным ведомства, на место сразу приехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что 74-летний мужчина шёл вдоль железнодорожных путей и не соблюдал безопасное расстояние. Машинист локомотива увидел его и применил экстренное торможение. Но столкновения избежать не удалось.

Второй случай произошёл накануне. В дежурную часть линейного отдела МВД на станции Белово поступило сообщение о смертельном травмировании на перегоне станций Красный Камень – Черкасов Камень. Там местный житель тоже шёл вдоль путей, игнорируя правила безопасности. Локомотивная бригада пыталась избежать наезда, но не успела.

– В обоих случаях пострадавшие скончались на месте, – отметили в Управлении на транспорте МВД России по СФО.

Напомним, что трагедии на путях в Кузбассе случались и ранее. Редакции VSE42.ru сообщала, что в Кузбассе поезд насмерть сбил 73-летнюю пенсионерку, которая переходила пути перед составом.