Смерть на рельсах: поезд раздавил пенсионерку в Кузбассе

Как сообщили в Восточном МСУТ СК России, на железной дороге в Кузбассе произошла трагедия. Железная дорога – зона повышенной опасности. Любая неосторожность здесь может обернуться непоправимой бедой. Поезда не останавливаются мгновенно. Поэтому за свою безопасность отвечает прежде всего сам человек.

По данным ведомства, 10 октября 2026 года на перегоне станций Прокопьевск – Зеньково пассажирский поезд смертельно травмировал 73-летнюю женщину. Она переходила пути прямо перед приближающимся составом.

– Столкновения избежать не удалось, от полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия, – отметили в Восточном МСУТ СК России.

Ещё один случай произошёл того же числа в Киселевске. По данным Транспортной полиции Сибири, 54-летний житель Киселёвска переходил пути на запрещающий сигнал светофора. Машинист пытался предотвратить наезд, но трагедии избежать не удалось. Пострадавший скончался на месте.

По обоим фактам следователи Восточного МСУТ СК России проводят проверки. Устанавливают обстоятельства и причины. По результатам примут процессуальные решения.

Восточное МСУТ СК России призывает граждан соблюдать правила безопасности на железной дороге. Не переходите пути в неустановленных местах – для этого есть специальные переходы, мосты и настилы. Не пытайтесь перебежать через рельсы перед поездом, даже если он идёт медленно. Не переходите пути при запрещающем сигнале семафора – остановитесь, даже если шлагбаум открыт.