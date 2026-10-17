В Кузбассе все дороги завалило снегом - объявлен спецрежим

В Кузбассе дорожные службы перешли в режим повышенной готовности. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса. Причина – ухудшение погоды и снег на дорогах.

Технику уже вывели на улицы. Машины обрабатывают покрытие заранее и убирают снежную шугу. Работа идёт в городах и на региональных трассах.

– На улице пока плюсовая температура, но дорожная обстановка требует особого внимания. Поручил привести службы региона в режим повышенной готовности и следить за ситуацией, – отметил Губернатор Илья Середюк в соцсетях.

Ночью на региональных трассах чистили дороги и обрабатывали покрытие противогололёдными материалами. Для этого задействовали 59 машин. Утром на дороги вышли уже 69 единиц техники. Они убирали шугу и дополнительно обрабатывали асфальт.

Службы наготове. Если снегопад усилится или ударит гололёд, они сразу отреагируют.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными. Соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее VSE42.RU сообщал, что снежное покрывало накрыло Кемерово – читатели делились кадрами побелевших улиц и дворов.