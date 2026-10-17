Смертельная поездка в непогоду: кузбассовцы погибли в жутком ДТП

В Новосибирском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в ГИБДД Новосибирска.

Авария случилась 17 октября в 06:15. Мужчина 1996 года рождения ехал на Infiniti по автодороге К-19Р. Он двигался со стороны Ленинска-Кузнецкого в сторону Новосибирска.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Машину вынесло на полосу встречного движения. Там Infiniti столкнулся с грузовым автомобилем Shacman. За рулём грузовика был мужчина 1988 года рождения. Удар оказался смертельным.

– В результате ДТП водитель "Инфинити" и его пассажир-женщина 1983 года рождения скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, – отметили в госавтоинспекции Новосибирска.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и спасатели МЧС.

Напомним, что непогода часто становится причиной аварий и заторов. Ранее VSE42.ru сообщал, что в Кузбассе объявлен спецрежим из-за огромного количества осадков.