Кузбасский школьник поджег 2 машины полиции: силовики раскрыли причины

Вечером 16 октября в Новокузнецке произошло ЧП. 13-летний школьник пробрался на парковку у отдела полиции "Левобережный". Там он облил горючей жидкостью служебные автомобили полиции и Росгвардии и поджёг их.

Пламя заметил случайный прохожий. Он не растерялся, быстро пресёк действия поджигателя и передал его правоохранителям. По данным полиции Кузбасса, задержанным оказался 13-летний местный школьник. На допросе он заявил, что пошёл на поджог под психологическим влиянием незнакомых ему людей.

Огонь потушили сотрудники полиции и Росгвардии, а также приехавший пожарный расчёт.

– В результате инцидента никто не пострадал, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества путём поджога. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства, расследование продолжается.